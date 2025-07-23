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В Стамбуле начался третий раунд переговоров России и Украины

Делегации России и Украины начали переговоры в Стамбуле, пишут ТАСС и «РИА Новости». Встреча проходит при участии главы МИД Турции Хакана Фидана. Он назвал конечной целью прямых контактов Москвы и Киева прекращение огня.

Источник: РИА "Новости"

«Мы желаем, чтобы в ходе третьего раунда переговорного процесса стороны продемонстрировали консультации, сосредоточенные на результате, содержательный разговор. Но окончательным итогом этих переговорных процессов мы желаем, чтобы был установлен мир», — сказал господин Фидан.

Делегацию России на переговорах возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский, украинскую — экс-министр обороны, ныне секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, на встрече главным образом планируется обсудить проекты меморандумов с условиями прекращения огня. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что украинская делегация намерена обсудить возвращение пленных и перевезенных на территорию РФ украинских детей, а также подготовку его встречи с президентом России Владимиром Путиным.

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