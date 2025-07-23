В Стамбуле начался третий раунд переговоров России и Украины

Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, на встрече главным образом планируется обсудить проекты меморандумов с условиями прекращения огня. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что украинская делегация намерена обсудить возвращение пленных и перевезенных на территорию РФ украинских детей, а также подготовку его встречи с президентом России Владимиром Путиным.