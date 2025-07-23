Третий раунд переговоров между делегациями России и Украины стартовал вечером 23 июля во дворце Чираган в Стамбуле. Встречу начал министр иностранных дел Турецкой Республики Хакан Фидан.
Глава внешнеполитического поблагодарил президента России Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
Также Фидан заявил, что Турция имеет необходимую инфраструктур для соблюдения потенциального прекращения огня на Украине.
После выступления переговоры продолжились в закрытом режиме.
Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов, сопредседатель Коорсовета по интеграции новых регионов; председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в интервью с «МК» заявлял, что Украина согласилась участвовать в третьем раунде прямых переговоров только ради президента США Дональда Трампа, и чтобы не дать поводов заявить, что проблема во Владимире Зеленском.