Ричмонд
+29°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стартовал третий раунд переговоров между Россией и Украиной

В Стамбуле начался третий раунд переговоров между Россией и Украиной.

Третий раунд переговоров между делегациями России и Украины стартовал вечером 23 июля во дворце Чираган в Стамбуле. Встречу начал министр иностранных дел Турецкой Республики Хакан Фидан.

Глава внешнеполитического поблагодарил президента России Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Также Фидан заявил, что Турция имеет необходимую инфраструктур для соблюдения потенциального прекращения огня на Украине.

После выступления переговоры продолжились в закрытом режиме.

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов, сопредседатель Коорсовета по интеграции новых регионов; председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в интервью с «МК» заявлял, что Украина согласилась участвовать в третьем раунде прямых переговоров только ради президента США Дональда Трампа, и чтобы не дать поводов заявить, что проблема во Владимире Зеленском.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше