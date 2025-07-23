Госдеп США начал расследование в отношении Гарвардского университета

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти США начали расследование в отношении Гарвардского университета (штат Массачусетс). Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Марко Рубио, распространенном пресс-службой внешнеполитического ведомства, информирует ТАСС.
Как сообщается, расследование начато с целью установить соответствие университета требованиям для участия в государственной программе выдачи виз иностранным студентам и преподавателям, приезжающим по обмену. В заявлении подчеркивается, что вузы «не должны мешать достижению внешнеполитических целей США или подрывать интересы государства в сфере национальной безопасности».
Колумбийский университет отчислил десятки студентов из-за протестов против войны в Газе.
Газета The New York Times поясняет, что в письме, направленном президенту вуза Алану Гарберу, Рубио не указал на нарушение вузом этих норм, пояснив, что расследование необходимо для «помощи в достижении целей» Госдепартамента. Он дал руководству Гарварда неделю на то, чтобы предоставить данные, относящиеся к программе выдачи виз.
Кроме того, расследование в отношении Луисвиллского университета (штат Кентукки), Университета штата Небраска, Университета Майами (штат Флорида), Мичиганского университета и Университета западного Мичигана начато по линии Министерства образования США. Как следует из размещенного на сайте ведомства заявления, власти рассчитывают установить случаи возможного нарушения руководителями перечисленных вузов регламента предоставления стипендии студентам-иммигрантам.
Ранее правительство США пыталось приостановить действие разрешения Гарвардскому университету на прием иностранных студентов. По мнению властей США, Гарвард не может обеспечить полную безопасность студентов еврейского происхождения из-за активистов, выступающих за права палестинцев и против военных операций Израиля в секторе Газа. Суд в Бостоне (штат Массачусетс) блокировал это постановление администрации, временный судебный запрет не позволяет правительству лишить университет сертификации, разрешающей принимать иностранцев для обучения в США. Затем администрация США приостановила проведение новых собеседований для выдачи американских студенческих виз иностранцам. -0-