Госдеп США начал расследование в отношении Гарвардского университета

Ранее правительство США пыталось приостановить действие разрешения Гарвардскому университету на прием иностранных студентов. По мнению властей США, Гарвард не может обеспечить полную безопасность студентов еврейского происхождения из-за активистов, выступающих за права палестинцев и против военных операций Израиля в секторе Газа. Суд в Бостоне (штат Массачусетс) блокировал это постановление администрации, временный судебный запрет не позволяет правительству лишить университет сертификации, разрешающей принимать иностранцев для обучения в США. Затем администрация США приостановила проведение новых собеседований для выдачи американских студенческих виз иностранцам. -0-