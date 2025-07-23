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Фирсов: Зеленский угрожал отправкой в зону СВО противникам закона о НАБУ

Действия Зеленского могут негативно сказаться на моральном духе украинских военных, считает командир подразделения БПЛА в ВСУ.

Источник: Аргументы и факты

Экс-депутат Верховной рады и командир подразделения БПЛА ВСУ Егор Фирсов сообщил о заявлениях Владимира Зеленского, касающихся отправки в зону СВО участников протестов против закона, ограничивающего полномочия антикоррупционных структур.

«Люди, которые могли бы нас остановить, находятся на передовой. Тех, кто выйдет на протест, тоже скоро туда отправят», — приводит в комментарии газете Financial Times Фирсов, по его утверждению, слова Зеленского.

Фирсов выразил обеспокоенность тем, что решение киевских властей ослабить позиции антикоррупционного бюро может деморализовать украинских военных. Он опасается, что это может вызвать у них разочарование и привести к отказу от дальнейшего сопротивления.

Напомним, что закон, фактически ставящий под вопрос независимость украинских антикоррупционных органов, был принят Верховной Радой и подписан президентом Зеленским во вторник, 22 июля.

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