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Кобахидзе: ЕС не сможет устроить революцию, отменив безвизовый режим в Грузии

ТБИЛИСИ, 23 июля. /ТАСС/. Европейский союз не сможет устроить революцию в Грузии, отменив с республикой действие безвизового режима. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в интервью телеканалу Аджарии Общественного вещателя Грузии.

Источник: AP 2024

«С прагматичной точки зрения для них (ЕС — прим. ТАСС) приостановка безвизового режима не является выигрышной по простой причине — если кто-то захочет в пятый раз попытаться устроить революцию, ничего не сможет сделать. Не будет никакой пятой попытки», — сказал Кобахидзе.

По его словам, в Грузии за последние годы оппозиция, а также финансируемые Западом неправительственные организации, четыре раза пытались устроить в республике революцию, но безрезультатно.

14 июля Еврокомиссия направила МИД Грузии письмо, предупредив, что страна рискует лишиться безвизового режима с ЕС в случае невыполнения восьми рекомендаций, включая отмену закона о запрете пропаганды ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в России) от 2024 года. Крайним сроком выполнения рекомендаций называется конец августа. Власти Грузии заявляют, что не намерены отменять принятые законы, и называют письмо ЕК очередной попыткой шантажа.

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