Кобахидзе: ЕС не сможет устроить революцию, отменив безвизовый режим в Грузии

«С прагматичной точки зрения для них (ЕС — прим. ТАСС) приостановка безвизового режима не является выигрышной по простой причине — если кто-то захочет в пятый раз попытаться устроить революцию, ничего не сможет сделать. Не будет никакой пятой попытки», — сказал Кобахидзе.