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Суд заочно арестовал учредителя банка «Интеркоммерц» Крыжановского

Кроме того, МВД объявило в розыск Павла Крыжановского.

Источник: Аргументы и факты

Басманный районный суд города Москвы заочно арестовал учредителя банка «Интеркоммерц» Павла Крыжановского по делу о присвоении денежных средств в особо крупном размере, передает Telegram-канал судов общей юрисдикции столицы.

«Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Крыжановского Павла Михайловича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ», — говорится в публикации.

Сообщается, что Крыжановского заключат под стражу на два месяца с момента его экстрадиции или задержания на территории РФ.

Кроме того, Министерство внутренних дел России объявило в розыск Павла Крыжановского, о чем свидетельствует его карточка из базы розыска.

Напомним, в начале июля сообщалось, что экс-заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова приговорили к 13 годам колонии по делу о хищении средств у банка «Интеркоммерц» и растрате во время покупки паромов для Керченской переправы.