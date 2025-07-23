Суд заочно арестовал учредителя банка «Интеркоммерц» Крыжановского

Басманный районный суд города Москвы заочно арестовал учредителя банка «Интеркоммерц» Павла Крыжановского по делу о присвоении денежных средств в особо крупном размере, передает Telegram-канал судов общей юрисдикции столицы.
«Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Крыжановского Павла Михайловича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ», — говорится в публикации.
Сообщается, что Крыжановского заключат под стражу на два месяца с момента его экстрадиции или задержания на территории РФ.
Кроме того, Министерство внутренних дел России объявило в розыск Павла Крыжановского, о чем свидетельствует его карточка из базы розыска.
Напомним, в начале июля сообщалось, что экс-заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова приговорили к 13 годам колонии по делу о хищении средств у банка «Интеркоммерц» и растрате во время покупки паромов для Керченской переправы.