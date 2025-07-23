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Турция предложила помощь в мониторинге за прекращением огня на Украине

В Стамбуле начался третий раунд переговоров делегаций России и Украины в полном составе.

В Стамбуле начался третий раунд переговоров делегаций России и Украины в полном составе. Перед этим проходила трехсторонняя встреча глав российской и украинской делегаций Владимира Мединского и Рустема Умерова, а также главы МИД Турции Хакана Фидана.

Открывая переговоры Фидан поблагодарил лидеров России, Украины и США за усилия по их организации и констатировал, что международное сообщество высоко оценило результаты первых двух раундов.

«Конечная цель переговоров — выход на прекращение огня», — сказал он.

Также Фидан заявил, что Турция обладает необходимой инфраструктурой по отслеживанию соблюдения стороны условий потенциального соглашения о прекращении огня.

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