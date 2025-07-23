Быстренько переобулись: Украинских депутатов соберут на пересмотр законов против НАБУ и САП

Не прошло и суток с того момента, как глава киевского режима Владимир Зеленский подписал скандальный закон об ограничении полномочий антикоррупционных ведомств — Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), как стало известно о планах Киева собрать депутатов Верховной рады, ушедших на каникулы, чтобы отменить эту норму. Об этом сообщил украинский парламентарий Ярослав Железняк.