Быстренько переобулись: Украинских депутатов соберут на пересмотр законов против НАБУ и САП

Не прошло и суток с того момента, как глава киевского режима Владимир Зеленский подписал скандальный закон об ограничении полномочий антикоррупционных ведомств — Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), как стало известно о планах Киева собрать депутатов Верховной рады, ушедших на каникулы, чтобы отменить эту норму. Об этом сообщил украинский парламентарий Ярослав Железняк.
Как утверждает политик, на следующей неделе Раду соберут для отмены закона об ограничении полномочий антикоррупционных ведомств.
«Подтверждаю, что на следующей недели собирают Раду, чтобы отменить эти коррупционные нормы о ликвидации НАБУ и САП». По его словам, дата пока точно неизвестна. Однако, сейчас срочно пытаются выяснить, какая будет явка.
При этом ранее он сообщил, что украинский парламент отправился в отпуск до 20-х чисел августа.
Как писал сайт KP.RU, вечером 22 июля на Украине одобрили выход вызвавшего протесты закона. Жители Киева, Львова, Днепропетровска и других городов активно выступали против соответствующих ограничений против НАБУ и САП. По сути этим законом украинский политик Зеленский фактически ликвидирует независимость антикоррупционных органов в республике.
В свою очередь газета The Washington Post написала, что решение Зеленского по НАБУ и САП грозит киевскому режиму приостановкой военных поставок от Запада. По словам евродипломатов, это может даже ослабить желание западных стран увеличить военную помощь Украине.