Макрон подал в суд на американскую активистку из-за заявлений о транс-переходе его жены

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Брижит Макрон: биография, карьера и личная жизнь жены президента Франции

Супруга президента Франции Брижит Макрон старше своего мужа почти в два раза. Роман с подающим надежды лицеистом Эммануэлем помог стать ей первой леди и обрести известность, в том числе скандальную. Собрали главное из ее биографии.