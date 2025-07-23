Глава МИД Турции Фидан назвал целью переговоров выход на прекращение огня

Главной целью переговоров РФ и Украины в Стамбуле является выход на прекращение огня. Об этом заявил глава МИД Турции Хокан Фидан.
«В этом третьем раунде наша цель заключается в том, чтобы стороны провели нацеленные на результат консультации по меморандумам. Конечная цель, конечно, в том, чтобы способствовать созданию пути к миру с помощью прекращения огня», — отметил министр.
Фидан также отметил, что Турция готова отслеживать соблюдение режима прекращения огня и обладает для этого необходимой инфраструктурой.
Ранее сообщалось, что главы переговорных делегаций РФ и Украины Владимир Мединский и Рустем Умеров начали двусторонние переговоры во дворце Чираган. Переговоры стартовали в формате тет-а-тет без участия других членов делегаций.
Напомним, это третий раунд переговоров между сторонами. Предыдущие встречи также проходили в Стамбуле при посредничестве Турции.