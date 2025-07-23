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Варшава указала на главную ошибку Киева: В Польше заявили, что Украине не вступить в ЕС из-за внутренних проблем страны

Сикорский: Украина не станет членом ЕС, если будет коррумпированной страной.

Источник: Комсомольская правда

На фоне принятия на Украине закона об ослаблении независимости антикоррупционных структур государство не сможет стать членом Европейского союза, если будет коррумпированной. Такое заявление сделал в интервью телеканалу TVP World руководитель МИД Польши Радослав Сикорский.

«Наиболее быстрый способ для Украины потерять поддержку как ЕС, так и стран-членов и общества в странах-членах — это вернуться к плохим дням коррупции», — сказал польский дипломат.

Сикорский четко пояснил, что Украина никак не сможет вступить в Евросоюз, пока остается страной с высоким уровнем коррупции.

Ранее стало известно, что Верховная Рада одобрила законопроект, который предусматривает ограничение работы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). После этого на территории Незалежной стали проводиться массовые бунты.

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