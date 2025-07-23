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Глава нацразведки США пригрозила Обаме сроком за госизмену

ВАШИНГТОН, 23 июл — РИА Новости. Директор национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что действия бывшего президента Барака Обамы в контексте опровергнутой теории о «российском следе» были покушением на госизмену.

Источник: AP 2024

«Президент Обама направлял разведсообщество для создания дальнейшего ложного сюжета, который в конце концов привел к продолжавшемуся годами заговору, направленному на попытку подорвать президентство (Дональда — ред.) Трампа», — сказала Габбард на брифинге в Белом доме.

Как заявила она, намеренно были созданы множественные ложные документы, противоречащие оценкам разведывательного сообщества. «Выраженное намерение и последовавшее за этим может быть описано только как продолжавшийся годами заговор против американцев и сговор с целью измены», — сказала Габбард.

Она подчеркнула, что в документах разведки США нет указаний на то, что у России были предпочтения относительно кандидатов на выборах в 2016 году. «У нас нет прямой информации о том, что (президент РФ Владимир — ред.) Путин хочет, чтобы избрали Трампа», — процитировала Габбард один из документов.

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