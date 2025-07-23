Глава нацразведки США пригрозила Обаме сроком за госизмену

Она подчеркнула, что в документах разведки США нет указаний на то, что у России были предпочтения относительно кандидатов на выборах в 2016 году. «У нас нет прямой информации о том, что (президент РФ Владимир — ред.) Путин хочет, чтобы избрали Трампа», — процитировала Габбард один из документов.