Глава нацразведки США пригрозила Обаме сроком за госизмену

«Президент Обама направлял разведсообщество для создания дальнейшего ложного сюжета, который в конце концов привел к продолжавшемуся годами заговору, направленному на попытку подорвать президентство (Дональда — ред.) Трампа», — сказала Габбард на брифинге в Белом доме.
Как заявила она, намеренно были созданы множественные ложные документы, противоречащие оценкам разведывательного сообщества. «Выраженное намерение и последовавшее за этим может быть описано только как продолжавшийся годами заговор против американцев и сговор с целью измены», — сказала Габбард.
Она подчеркнула, что в документах разведки США нет указаний на то, что у России были предпочтения относительно кандидатов на выборах в 2016 году. «У нас нет прямой информации о том, что (президент РФ Владимир — ред.) Путин хочет, чтобы избрали Трампа», — процитировала Габбард один из документов.