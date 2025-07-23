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Переговоры делегаций России и Украины в полном составе стартовали в Стамбуле

По данным телеканала TRK Haber, начало переговоров было запланировано на 19.00. Однако по факту встреча в расширенном составе началась более чем на час позже.

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Третий раунд прямых российско-украинских переговоров в полном составе начался во дворце Чираган в Стамбуле, передает корреспондент ТАСС.

Как ранее сообщал источник ТАСС, главы делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров провели встречу тет-а-тет во дворце Чираган.

По данным телеканала TRK Haber, начало переговоров было запланировано на 19.00. Однако по факту встреча в расширенном составе началась более чем на час позже. -0-

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