Переговоры делегаций России и Украины в полном составе стартовали в Стамбуле

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Третий раунд прямых российско-украинских переговоров в полном составе начался во дворце Чираган в Стамбуле, передает корреспондент ТАСС.
Как ранее сообщал источник ТАСС, главы делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров провели встречу тет-а-тет во дворце Чираган.
По данным телеканала TRK Haber, начало переговоров было запланировано на 19.00. Однако по факту встреча в расширенном составе началась более чем на час позже. -0-
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