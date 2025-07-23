«Большие подлые меры»: Белый дом обвинил Обаму в саботаже против Трампа

В Белом доме заявили, что бывший президент США Барак Обама завершая свои полномочия в конце 2016 года после избрания президентом Дональда Трампа, занимался саботажем, а не мирной передачей власти. Напомним, что два дня назад Трамп выложил в соцсети Truth Social видео, созданное искусственным интеллектом, на котором показано задержание Обамы агентами ФБР.
«Публично делая вид, что участвует в мирной передаче власти, экс-президент Обама в частном порядке пошел на большие и подлые меры», — сказала на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
Она отметила, что Обама преследовал цель посеять раздор среди общественности и саботировать своего преемника Дональда Трампа.
Трамп ранее также обвинил Обаму в мошенничестве на президентских выборах 2016 года. А глава Нацразведки США Тулси Габбард заявила о сговоре некоторых лиц из администрации Обамы, которые раздували тему о том, что Трамп победил на выборах в 2016 году якобы из-за вмешательства России. Она не исключила, что Обама «может быть привлечен за госизмену и попытку переворота».