«Большие подлые меры»: Белый дом обвинил Обаму в саботаже против Трампа

Трамп ранее также обвинил Обаму в мошенничестве на президентских выборах 2016 года. А глава Нацразведки США Тулси Габбард заявила о сговоре некоторых лиц из администрации Обамы, которые раздували тему о том, что Трамп победил на выборах в 2016 году якобы из-за вмешательства России. Она не исключила, что Обама «может быть привлечен за госизмену и попытку переворота».