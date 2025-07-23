Макрон подал в суд иск против писавшей о поле его супруги журналистки Оуэнс

Журналисты называют редким иск, который действующий мировой лидер лично подаёт в суд на интернет-персону. Авторы статьи также отмечают, что главе Франции и его жене придется серьезно побороться в суде, так как американское законодательство требует от публичных лиц доказать «злой умысел» — то есть, что обвиняемая осознанно публиковала ложь.