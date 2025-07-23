Макрон подал в суд иск против писавшей о поле его супруги журналистки Оуэнс

Французский лидер Эммануэль Макрон и его супруга Брижит обратились в суд американского штата Делавэр с иском против журналистки Кэндис Оуэнс, которая утверждает, что жена президента Франции якобы является мужчиной. Об этом пишет Financial Times.
Сообщается, что в иске на 218 страниц американская журналистка обвиняется в распространении «нелепых, клеветнических и надуманных вымыслов», главным из которых является утверждение о том, что супруга Макрона родилась мужчиной под именем Жан-Мишель Тронье.
Журналисты называют редким иск, который действующий мировой лидер лично подаёт в суд на интернет-персону. Авторы статьи также отмечают, что главе Франции и его жене придется серьезно побороться в суде, так как американское законодательство требует от публичных лиц доказать «злой умысел» — то есть, что обвиняемая осознанно публиковала ложь.
Напомним, ранее в этом месяце апелляционный суд Франции оправдал журналистку Наташу Рей, осужденную ранее по статье «Клевета» за заявление о том, что жена французского лидера Эммануэля Макрона Брижит якобы является мужчиной.