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Переговоры делегаций России и Украины завершились в Стамбуле спустя 40 минут

Третий раунд переговоров делегаций России и Украины о мирном урегулировании военного конфликта, которые проходили в Стамбуле, завершились спустя чуть более 40 минут. Об этом в среду, 23 июля, сообщило ТАСС.

Третий раунд переговоров делегаций России и Украины о мирном урегулировании военного конфликта, которые проходили в Стамбуле, завершились спустя чуть более 40 минут. Об этом в среду, 23 июля, сообщило ТАСС.

Незадолго до этого двухстороннюю встречу провели главы российской и украинской делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров. Она прошла во дворце Чираган.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия не надеется «на прорывы из разряда чудес» в ходе грядущих переговоров с Украиной. Он также уточнил, что главной темой на встрече станет обсуждение проектов меморандумов.

Украинский президент Владимир Зеленский ранее сообщил, что стороны обсудят новый обмен пленными военнослужащими, а также подготовку встречи глав государств. Кроме того, он поручил сформировать украинскую делегацию для переговоров с российской стороной.

По словам журналиста Константина Придыбайло, украинские дипломаты выразили недовольство тем, что стол для них переместили ближе к российскому из-за жары у дворца Чираган, где будут проходить переговоры сторон.

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