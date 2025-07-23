Ричмонд
+29°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Большая часть делегации Украины приехала на переговоры с Россией в костюмах

На переговоры в Стамбуле большая часть делегации Украины приехала в костюмах.

На переговоры в Стамбуле большая часть делегации Украины приехала в костюмах. В «камуфляже» был только один человек. Об этом сообщает РИА Новости.

Агентство также опубликовало фото, на котором глава украинской делегации Рустем Умеров в водолазке.

Напомним, ранее члены переговорной группы от Киева в основном надевали на переговоры военную униформу, это даже стало объектом для шуток в Сети.

Ранее также депутат Верховной рады Дмитрий Разумков раскритиковал делегацию Украины на переговорах в Стамбуле. Нардеп заявил, что эффективность главы украинской делегации Рустема Умерова оставляет желать лучшего.