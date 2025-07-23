Ричмонд
+29°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: Продолжения третьего раунда переговоров РФ и Украины не будет

Делегации России и Украины не продолжат третий раунд переговоров в Стамбуле. Об этом в среду, 23 июля, сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

Делегации России и Украины не продолжат третий раунд переговоров в Стамбуле. Об этом в среду, 23 июля, сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

— Раунд завершен, продолжения не будет, — передает агентство.

23 июля российские и украинские дипломаты начали в Стамбуле третий раунд переговоров, посвященных мирному урегулированию военного конфликта. Перед этим прошла двусторонняя встреча глав делегаций — помощника президента России Владимира Мединского и секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова. Спустя чуть более 40 минут консультации сторон завершились.

Перед переговорами представителей Москвы и Киева выступил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Он подчеркнул, что целью российско-украинских встреч в Стамбуле является скорейшее урегулирование вооруженного конфликта. Кроме того, турецкий министр заявил, что Анкара продолжит выступать посредником в процессе завершения украинского кризиса. По словам Фидана, Турция обладает инфраструктурой для того, чтобы отслеживать соблюдение режима потенциального прекращения огня на территории Украины.

Узнать больше по теме
Владимир Мединский: биография российского политика, ученого и писателя
В управлении страной президенту оказывают содействие его помощники. Одним из них стал Владимир Мединский, сумевший пройти путь от советника по связям с общественностью до министра культуры РФ. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше