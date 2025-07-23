СМИ: Продолжения третьего раунда переговоров РФ и Украины не будет

Перед переговорами представителей Москвы и Киева выступил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Он подчеркнул, что целью российско-украинских встреч в Стамбуле является скорейшее урегулирование вооруженного конфликта. Кроме того, турецкий министр заявил, что Анкара продолжит выступать посредником в процессе завершения украинского кризиса. По словам Фидана, Турция обладает инфраструктурой для того, чтобы отслеживать соблюдение режима потенциального прекращения огня на территории Украины.