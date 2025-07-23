СМИ: Продолжения третьего раунда переговоров РФ и Украины не будет

Делегации России и Украины не продолжат третий раунд переговоров в Стамбуле. Об этом в среду, 23 июля, сообщил ТАСС со ссылкой на источник.
— Раунд завершен, продолжения не будет, — передает агентство.
23 июля российские и украинские дипломаты начали в Стамбуле третий раунд переговоров, посвященных мирному урегулированию военного конфликта. Перед этим прошла двусторонняя встреча глав делегаций — помощника президента России Владимира Мединского и секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова. Спустя чуть более 40 минут консультации сторон завершились.
Перед переговорами представителей Москвы и Киева выступил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Он подчеркнул, что целью российско-украинских встреч в Стамбуле является скорейшее урегулирование вооруженного конфликта. Кроме того, турецкий министр заявил, что Анкара продолжит выступать посредником в процессе завершения украинского кризиса. По словам Фидана, Турция обладает инфраструктурой для того, чтобы отслеживать соблюдение режима потенциального прекращения огня на территории Украины.