ТАСС: РФ и Украина договорились об обменах не только военных, но и гражданских

Эта встреча представителей Москвы и Киева в Стамбуле стала третьей и продлилась порядка 40 минут. Итогом первого раунда 16 мая стали договоренности об обмене пленными по формуле «1 000 на 1 000» и решением о представлении сторонами меморандумов по аспектам преодоления кризиса. По итогам второй встречи 2 июня стороны обменялись проектами меморандумов о мирном урегулировании, а также договорились об обмене тяжело раненными военнопленными и телами погибших. Москва также передала Киеву несколько тысяч тел погибших.