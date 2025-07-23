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ТАСС: РФ и Украина договорились об обменах не только военных, но и гражданских

СТАМБУЛ, 23 июля. /ТАСС/. Россия и Украина проведут обмены не только военными, но и гражданскими лицами. Как сообщил источник ТАСС, такая договоренность достигнута во время третьего раунда переговоров в Стамбуле.

Источник: РИА "Новости"

«Основной итог: обмены не только военных, но и гражданских», — сказал собеседник агентства.

Эта встреча представителей Москвы и Киева в Стамбуле стала третьей и продлилась порядка 40 минут. Итогом первого раунда 16 мая стали договоренности об обмене пленными по формуле «1 000 на 1 000» и решением о представлении сторонами меморандумов по аспектам преодоления кризиса. По итогам второй встречи 2 июня стороны обменялись проектами меморандумов о мирном урегулировании, а также договорились об обмене тяжело раненными военнопленными и телами погибших. Москва также передала Киеву несколько тысяч тел погибших.