Умеров приехал на переговоры с Россией в Стамбуле в водолазке

Глава украинской делегации Рустем Умеров приехал на переговоры с российской стороной в водолазке. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам корреспондента агентства, большая часть делегации Украины предпочла прийти на встречу в деловых костюмах. При этом один человек надел камуфляжный костюм.
Напомним, в среду вечером в Стамбуле во дворце Чираган стартовал третий раунд переговоров между Москвой и Киевом.
Изначально, главы делегаций РФ и Украины Владимир Мединский и Рустем Умеров провели двустороннюю встречу тет-а-тет. Из-за этого начало переговоров в расширенном составе сместили больше чем на час.
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