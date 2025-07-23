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Умеров приехал на переговоры с Россией в Стамбуле в водолазке

Большая часть украинской делегации приехала на переговоры во дворец Чираган в Стамбуле в костюмах.

Источник: Аргументы и факты

Глава украинской делегации Рустем Умеров приехал на переговоры с российской стороной в водолазке. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам корреспондента агентства, большая часть делегации Украины предпочла прийти на встречу в деловых костюмах. При этом один человек надел камуфляжный костюм.

Напомним, в среду вечером в Стамбуле во дворце Чираган стартовал третий раунд переговоров между Москвой и Киевом.

Изначально, главы делегаций РФ и Украины Владимир Мединский и Рустем Умеров провели двустороннюю встречу тет-а-тет. Из-за этого начало переговоров в расширенном составе сместили больше чем на час.

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