Третий раунд переговоров России и Украины в Турции проходит в закрытом режиме

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Третий раунд переговоров между РФ и Украиной во дворце Чираган в Стамбуле проходит в закрытом для СМИ режиме, сообщает ТАСС.
Вступительное слово сделал глава турецкого МИД Хакан Фидан, после этого местные телеканалы прекратили трансляцию из зала, где проходят переговоры.
Турция намерена продолжить миссию посредника в урегулировании украинского конфликта.
Делегацию России на переговорах возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский, украинскую — секретарь СНБО Рустем Умеров.
Первый раунд прямых переговоров между РФ и Украиной прошел в Стамбуле 16 мая, он завершился договоренностями об обмене пленными по формуле «1000 на 1000» и решением о представлении сторонами меморандумов по аспектам преодоления кризиса. Второй раунд прямых переговоров прошел в Стамбуле 2 июня. По его итогам стороны обменялись проектами меморандумов о мирном урегулировании, договорились об обмене тяжелоранеными военнопленными и телами погибших. Москва передала Киеву несколько тысяч тел погибших. -0-