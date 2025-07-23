Третий раунд переговоров России и Украины в Турции проходит в закрытом режиме

Первый раунд прямых переговоров между РФ и Украиной прошел в Стамбуле 16 мая, он завершился договоренностями об обмене пленными по формуле «1000 на 1000» и решением о представлении сторонами меморандумов по аспектам преодоления кризиса. Второй раунд прямых переговоров прошел в Стамбуле 2 июня. По его итогам стороны обменялись проектами меморандумов о мирном урегулировании, договорились об обмене тяжелоранеными военнопленными и телами погибших. Москва передала Киеву несколько тысяч тел погибших. -0-