В Стамбуле завершился третий раунд переговоров России и Украины

Первые за три года прямые переговоры 16 мая завершились договоренностями об обмене пленными (1000 на 1000) и о подготовке предложений по прекращению огня. Второй раунд переговоров, 2 июня, привел к обмену меморандумами и согласованию нового обмена военнопленными.