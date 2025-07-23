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Турция намерена продолжить миссию посредника в урегулировании украинского конфликта

Хакан Фидан подчеркнул: «Как посредники мы продолжим выполнять свою миссию. Этот процесс обретает смысл только при условии достижения позитивного прогресса, основанного на достигнутых результатах с каждым новым шагом».

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Турция намерена продолжить миссию посредника в урегулировании украинского конфликта. Об этом заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан на открытии третьего раунда переговоров между РФ и Украиной в стамбульском дворце Чираган, сообщает ТАСС.

Хакан Фидан подчеркнул: «Как посредники мы продолжим выполнять свою миссию. Этот процесс обретает смысл только при условии достижения позитивного прогресса, основанного на достигнутых результатах с каждым новым шагом».

Третий раунд переговоров России и Украины в Турции проходит в закрытом режиме.

Как добавил глава ведомства, Турция с самого начала конфликта в Украине прилагает усилия по его урегулированию. «Мы добились значительных результатов в ходе двух раундов переговоров. Мы рады, что результаты обменов пленными, достигнутые к настоящему времени, получили высокую оценку международного сообщества. Мы считаем обмен меморандумами, отражающими позиции сторон по вопросам прекращения огня и мира, в ходе второго раунда переговоров важным событием», — отметил он.

Сегодня в Стамбуле проходит третий раунд переговоров делегаций России и Украины. -0-