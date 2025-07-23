Турция намерена продолжить миссию посредника в урегулировании украинского конфликта

Как добавил глава ведомства, Турция с самого начала конфликта в Украине прилагает усилия по его урегулированию. «Мы добились значительных результатов в ходе двух раундов переговоров. Мы рады, что результаты обменов пленными, достигнутые к настоящему времени, получили высокую оценку международного сообщества. Мы считаем обмен меморандумами, отражающими позиции сторон по вопросам прекращения огня и мира, в ходе второго раунда переговоров важным событием», — отметил он.