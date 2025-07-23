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Появились кадры с переговоров России и Украины в Стамбуле

На видео запечатлено выступление министра иностранных дел Турции Хакана Фидана.

Источник: Аргументы и факты

В Сети появились кадры с переговоров между делегациями России и Украины в турецком Стамбуле. Соответствующим видеороликом делится ВГТРК.

На видео запечатлено выступление министра иностранных дел Турции Хакана Фидана. После вступительного слова главы МИД российско-украинские переговоры продолжились в закрытом режиме.

Напомним, в среду вечером во дворце Чираган в Стамбуле начался третий раунд переговоров между Москвой и Киевом. Перед этим главы делегаций РФ и Украины Владимир Мединский и Рустем Умеров провели двустороннюю встречу тет-а-тет.

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