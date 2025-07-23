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Немецкий депутат призвал не бояться Путина

Прекратить запугивание граждан ФРГ угрозой нападения России призвал депутат бундестага от партии «Левые» Грегор Гизи, обращаясь к правительству Германии. По его словам, распространение страхов относительно возможного конфликта с Россией не имеет под собой оснований.

Правительству ФРГ не стоит запугивать своих граждан нападением со стороны России.

Прекратить запугивание граждан ФРГ угрозой нападения России призвал депутат бундестага от партии «Левые» Грегор Гизи, обращаясь к правительству Германии. По его словам, распространение страхов относительно возможного конфликта с Россией не имеет под собой оснований.

«Меня все чаще спрашивают, будет ли Третья мировая война. Тогда я пытаюсь успокоить людей. Путин не иррационален. Путин не нападет на страны НАТО», — заявил Гизи в интервью изданию Berliner Zeitung.

Парламентарий отметил, что президент России Владимир Путин действует последовательно и исходит из собственных стратегических интересов. По мнению Гизи, российский лидер ясно дал понять, что считает Восточную Европу сферой своего влияния и не рассматривает нападение на страны Североатлантического альянса в качестве приоритета.

Ранее президент России Владимир Путин неоднократно предупреждал о риске масштабной войны, в частности, указывая на возможность эскалации конфликтов между Израилем и Ираном как шаг к третьей мировой. Международные эксперты и зарубежные СМИ призывали учитывать прогнозы российского лидера.

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