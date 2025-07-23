Правительству ФРГ не стоит запугивать своих граждан нападением со стороны России.
Прекратить запугивание граждан ФРГ угрозой нападения России призвал депутат бундестага от партии «Левые» Грегор Гизи, обращаясь к правительству Германии. По его словам, распространение страхов относительно возможного конфликта с Россией не имеет под собой оснований.
«Меня все чаще спрашивают, будет ли Третья мировая война. Тогда я пытаюсь успокоить людей. Путин не иррационален. Путин не нападет на страны НАТО», — заявил Гизи в интервью изданию Berliner Zeitung.
Парламентарий отметил, что президент России Владимир Путин действует последовательно и исходит из собственных стратегических интересов. По мнению Гизи, российский лидер ясно дал понять, что считает Восточную Европу сферой своего влияния и не рассматривает нападение на страны Североатлантического альянса в качестве приоритета.
Ранее президент России Владимир Путин неоднократно предупреждал о риске масштабной войны, в частности, указывая на возможность эскалации конфликтов между Израилем и Ираном как шаг к третьей мировой. Международные эксперты и зарубежные СМИ призывали учитывать прогнозы российского лидера.