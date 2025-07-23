Макрон с женой через суд в США будут доказывать, что первая леди Франции — женщина

Напомним, что это уже не первый раз, когда семейство Макрон подаёт в суд по трансгендерному* делу. Ранее журналистка Наташа Рей в своём расследовании утверждала, что Брижит Макрон родилась мужчиной. Против неё подали исковое заявление за клевету и оскорбления, но на суде ей удалось предоставить убедительные аргументы.