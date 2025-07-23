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Макрон с женой через суд в США будут доказывать, что первая леди Франции — женщина

Французский лидер Эмманюэль Макрон подал иск в американский суд на журналистку Кендис Оуэнс, которая распространяла слухи о том, что его жена Брижит — мужчина. Как сообщает Financial Times, заявления блогера называют абсурдными и клеветническими.

Источник: Life.ru

«Поскольку госпожа Оуэнс систематически повторяла эти ложные сведения в ответ на каждый из запросов наших адвокатов об опровержении, мы в конечном итоге пришли к выводу, что передача дела в суд является единственным оставшимся выходом», — говорится в материале.

Поводом для искового заявления стал восьмисерийный YouTube-проект Оуэнс под названием «Становление Брижит», где она говорит о том, что первая леди Франции трансгендер*, её настоящее имя Жан-Мишель Троньё и она состоит в кровном родстве с мужем. Выпуск собрал более 2,3 миллиона просмотров.

Макрон заявил, что видео нанесло серьёзный ущерб его репутации, что побудило его с супругой подать иск в суд Делавэра. По мнению французского президента, Оуэнс сознательно распространяла недостоверные сведения ради собственной популярности и финансовой выгоды. Однако в американском законодательстве для успешного иска о клевете против публичной фигуры необходимо доказать, что обвиняемый осознавал ложность информации и намеренно продолжал ее распространять.

Напомним, что это уже не первый раз, когда семейство Макрон подаёт в суд по трансгендерному* делу. Ранее журналистка Наташа Рей в своём расследовании утверждала, что Брижит Макрон родилась мужчиной. Против неё подали исковое заявление за клевету и оскорбления, но на суде ей удалось предоставить убедительные аргументы.

* Движение признано экстремистским и запрещено на территории РФ.

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