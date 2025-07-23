Ричмонд
+29°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Переговоры России и Украины в Стамбуле шли на русском языке

Третий этап переговоров между Москвой и Киевом продолжался около 40 минут.

Источник: Аргументы и факты

Переговоры между российскими и украинскими делегациями, которые проходили в Стамбуле, велись на русском языке, сообщил ТАСС источник.

«На русском», — подчеркнул собеседник, отвечая на соответствующий вопрос.

В настоящее время третий этап переговоров между Москвой и Киевом завершился. Полномасштабные переговоры начались в 20:37 и продолжались около 40 минут.

Перед этим главы делегаций России и Украины Владимир Мединский и Рустем провели двустороннюю встречу тет-а-тет.

Узнать больше по теме
Владимир Мединский: биография российского политика, ученого и писателя
В управлении страной президенту оказывают содействие его помощники. Одним из них стал Владимир Мединский, сумевший пройти путь от советника по связям с общественностью до министра культуры РФ. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше