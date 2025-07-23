Переговоры России и Украины в Стамбуле шли на русском языке

Переговоры между российскими и украинскими делегациями, которые проходили в Стамбуле, велись на русском языке, сообщил ТАСС источник.
«На русском», — подчеркнул собеседник, отвечая на соответствующий вопрос.
В настоящее время третий этап переговоров между Москвой и Киевом завершился. Полномасштабные переговоры начались в 20:37 и продолжались около 40 минут.
Перед этим главы делегаций России и Украины Владимир Мединский и Рустем провели двустороннюю встречу тет-а-тет.
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