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Глава нацразведки США Габбард пригрозила Обаме сроком за госизмену

Директор нацразведки США Габбард обнародовала доказательства о фабрикации администрацией Обамы обвинений о вмешательстве РФ в американские выборы.

Источник: Аргументы и факты

Директор Национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что бывший американский лидер Барак Обама может быть привлечен к уголовной ответственности за попытку переворота и госизмену за опровергнутую теорию о «российском следе».

Ранее она обнародовала доказательства о фабрикации администрацией Обамы обвинений о якобы вмешательстве РФ в американские выборы.

По словам представителя Белого дома Кэролайн Ливитт, экс-глава Соединенных Штатов в 2016 году занимался саботажем, а не мирной передачей власти нынешнему президенту страны Дональду Трампу.

«Экс-президент публично демонстрировал поддержку переходного процесса, но предпринимал действия, направленные на дестабилизацию работы администрации-преемника», — уточнила Ливитт.

Накануне Трамп призвал Минюст детально изучить и дать оценку действиям Обамы по манипулированию данными разведки о выборах в США.

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