Директор Национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что бывший американский лидер Барак Обама может быть привлечен к уголовной ответственности за попытку переворота и госизмену за опровергнутую теорию о «российском следе».
Ранее она обнародовала доказательства о фабрикации администрацией Обамы обвинений о якобы вмешательстве РФ в американские выборы.
По словам представителя Белого дома Кэролайн Ливитт, экс-глава Соединенных Штатов в 2016 году занимался саботажем, а не мирной передачей власти нынешнему президенту страны Дональду Трампу.
«Экс-президент публично демонстрировал поддержку переходного процесса, но предпринимал действия, направленные на дестабилизацию работы администрации-преемника», — уточнила Ливитт.
Накануне Трамп призвал Минюст детально изучить и дать оценку действиям Обамы по манипулированию данными разведки о выборах в США.