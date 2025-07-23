Трамп находится в контакте с разработчиками законопроекта против России

Конгресс дорабатывает последнюю неделю, а затем уйдет на перерыв. Трамп ранее объявил, что в начале сентября может вернуться к вопросу о новых ограничительных мерах против РФ. К тому времени законодатели уже вернутся с каникул и смогут продолжить работу над инициативой Грэма.