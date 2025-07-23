Трамп находится в контакте с разработчиками законопроекта против России

«Все решения относительно санкций президент оставляет за собой», — сказала Левитт на брифинге в Белом доме.
По ее словам, Трамп в близком контакте с сенаторами, в частности, Линдси Грэмом (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) и «глубоко вовлечен» в дискуссии.
Конгресс дорабатывает последнюю неделю, а затем уйдет на перерыв. Трамп ранее объявил, что в начале сентября может вернуться к вопросу о новых ограничительных мерах против РФ. К тому времени законодатели уже вернутся с каникул и смогут продолжить работу над инициативой Грэма.