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Трамп находится в контакте с разработчиками законопроекта против России

ВАШИНГТОН, 23 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп находится в контакте с сенаторами, продвигающими законопроект о новых санкциях против РФ, окончательное решение об ограничительных мерах останется за главой государства, заявила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт.

Источник: Reuters

«Все решения относительно санкций президент оставляет за собой», — сказала Левитт на брифинге в Белом доме.

По ее словам, Трамп в близком контакте с сенаторами, в частности, Линдси Грэмом (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) и «глубоко вовлечен» в дискуссии.

Конгресс дорабатывает последнюю неделю, а затем уйдет на перерыв. Трамп ранее объявил, что в начале сентября может вернуться к вопросу о новых ограничительных мерах против РФ. К тому времени законодатели уже вернутся с каникул и смогут продолжить работу над инициативой Грэма.

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