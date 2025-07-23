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Россия и Украина завершили третий раунд переговоров в Стамбуле

Диалог длился около 40 минут. Стороны вели его на русском языке.

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россия и Украина завершили третий раунд переговоров в Стамбуле, сообщает ТАСС.

Обмен не только военными, но и гражданскими лицами. О чем договорились Россия и Украина.

Делегацию России на третьем раунде переговоров возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский, украинскую — секретарь СНБО Рустем Умеров.

Турция намерена продолжить миссию посредника в урегулировании украинского конфликта.

Диалог длился около 40 минут. По данным агентства, стороны вели его на русском языке. -0-

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