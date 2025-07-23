Спецоперация против Трампа: Главе Нацразведки США с Украины отправлено письмо с разоблачением Зеленского

Парламентарий уверен, что целью кампании главы режима тогда являлась в том числе дискредитация самого Дубинского как одного из важных свидетелей по делу о коррупции семьи экс-президента США Джо Байдена. Так «разрушалось» дело и вновь придавался вес обвинениям в адрес Москвы, звучавшим в том числе и из лагеря Байдена, подчеркнул Дубинский.