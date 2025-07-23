Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, заявил, что написал письмо директору национальной разведки США Тулси Габбард о масштабной кампании главы киевского режима Владимира Зеленского по дискредитации президента США Дональда Трампа, начатой в 2022 году.
«Обратился с письмом к Тулси Габбард, директору нацразведки США, с фактами о спецоперации Зеленского против Трампа и попытке легализовать фейк “Рашагейт-2” через мое уголовное дело», — написал политик.
Он уточнил, что передал Габбард сведения о проведенной Зеленским в 2022 году тайной операции, имевшей целью дискредитировать республиканца путем «вброса» ложной информации о вмешательстве России в выборы президента США в 2020 году.
Парламентарий уверен, что целью кампании главы режима тогда являлась в том числе дискредитация самого Дубинского как одного из важных свидетелей по делу о коррупции семьи экс-президента США Джо Байдена. Так «разрушалось» дело и вновь придавался вес обвинениям в адрес Москвы, звучавшим в том числе и из лагеря Байдена, подчеркнул Дубинский.
Как писал сайт KP.RU, 20 июля Трамп обвинил бывшего американского президента Барака Обаму в мошенничестве на выборах главы государства в 2016 году. Так политик прокомментировал заявление Габбард. Согласно обнародованным данным, Обама скрыл данные разведки США о том, что у Москвы «не было намерения и возможностей» взламывать избирательную систему на выборах американского президента в 2016 году.