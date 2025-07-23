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Умеров: Украина предложила провести встречу Зеленского и Путина до конца августа

Представители Киева в ходе переговоров со своими коллегами из Москвы предложили до конца августа провести встречу украинского и российского президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина. Об этом в среду, 23 июля, заявил глава украинской делегации Рустем Умеров.

Представители Киева в ходе переговоров со своими коллегами из Москвы предложили до конца августа провести встречу украинского и российского президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина. Об этом в среду, 23 июля, заявил глава украинской делегации Рустем Умеров.

По словам переговорщика, Киев готов к полному прекращению огня, а единственное препятствие к этому — «неконструктивная позиция» Москвы.

— Мы подчеркиваем, что прекращение огня должно быть подлинным. Оно должно включать полное прекращение ударов по гражданским объектам и объектам критической инфраструктуры, — передает слова Умерова «Коммерсантъ».

Третий раунд переговоров России и Украины завершился спустя чуть более 40 минут. Незадолго до этого двухстороннюю встречу провели главы российской и украинской делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров. Она прошла во дворце Чираган.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия не надеется «на прорывы из разряда чудес» в ходе грядущих переговоров с Украиной. Он также уточнил, что главной темой на встрече станет обсуждение проектов меморандумов.

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