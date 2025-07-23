Вернувшихся после обмена с РФ солдат ВСУ пытаются определить в штрафбаты

Бойцы ВСУ, вернувшиеся на Украину после обмена пленными с Россией, сталкиваются с перспективой зачисления в штрафные батальоны, передает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
Против большинства из них также возбуждаются уголовные дела о дезертирстве.
«В лучшем случае люди сидят без выплат и возможности трудоустройства», — подчеркнул собеседник.
Данная практика, по его мнению, может быть направлена на то, чтобы вернуть побывавших в плену украинцев на передовую, но уже в составе штрафных подразделений.
Ранее также сообщалось, что в Сумской области заградотряды ВСУ ликвидировали пятерых своих военных.