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Вернувшихся после обмена с РФ солдат ВСУ пытаются определить в штрафбаты

Против большинства военных также возбуждают уголовные дела о дезертирстве.

Источник: Аргументы и факты

Бойцы ВСУ, вернувшиеся на Украину после обмена пленными с Россией, сталкиваются с перспективой зачисления в штрафные батальоны, передает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Против большинства из них также возбуждаются уголовные дела о дезертирстве.

«В лучшем случае люди сидят без выплат и возможности трудоустройства», — подчеркнул собеседник.

Данная практика, по его мнению, может быть направлена на то, чтобы вернуть побывавших в плену украинцев на передовую, но уже в составе штрафных подразделений.

Ранее также сообщалось, что в Сумской области заградотряды ВСУ ликвидировали пятерых своих военных.