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Мединский: Стороны выполнили все заключенные договоренности

Россия и Украины выполнили все договоренности, которых они достигли в ходе второго раунда переговоров по урегулированию конфликта. Об этом в среду, 23 июля, заявил помощник президента России Владимир Мединский.

Россия и Украины выполнили все договоренности, которых они достигли в ходе второго раунда переговоров по урегулированию конфликта. Об этом в среду, 23 июля, заявил помощник президента России Владимир Мединский.

— Мы вернули украинской стороне более семь тысяч тел и получили обратно небольшое количество своих, — отметил глава российской делегации.

Мединский добавил, что Москва и Киев завершают обмен 250 военнопленных с каждой стороны, передает ТАСС.

23 июля в Стамбуле начался третий раунд российско-украинских переговоров, посвященных мирному урегулированию военного конфликта. Перед этим стороны провели двустороннюю встречу глав делегаций — помощника президента России Владимира Мединского и секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова. Спустя чуть более 40 минут переговоры Москвы и Киева завершились.

Перед началом консультаций представителей России и Украины выступил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Он подчеркнул, что целью встреч представителей двух государств в Стамбуле является скорейшее урегулирование вооруженного конфликта.

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