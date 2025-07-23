Мединский: Стороны выполнили все заключенные договоренности

Россия и Украины выполнили все договоренности, которых они достигли в ходе второго раунда переговоров по урегулированию конфликта. Об этом в среду, 23 июля, заявил помощник президента России Владимир Мединский.
— Мы вернули украинской стороне более семь тысяч тел и получили обратно небольшое количество своих, — отметил глава российской делегации.
Мединский добавил, что Москва и Киев завершают обмен 250 военнопленных с каждой стороны, передает ТАСС.
23 июля в Стамбуле начался третий раунд российско-украинских переговоров, посвященных мирному урегулированию военного конфликта. Перед этим стороны провели двустороннюю встречу глав делегаций — помощника президента России Владимира Мединского и секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова. Спустя чуть более 40 минут переговоры Москвы и Киева завершились.
Перед началом консультаций представителей России и Украины выступил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Он подчеркнул, что целью встреч представителей двух государств в Стамбуле является скорейшее урегулирование вооруженного конфликта.
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