Еврокомиссар призвала Зеленского отменить закон против НАБУ и САП

«Мое послание Владимиру Зеленскому и его правительству — я обеспокоена», — заявила Кос. На вопрос журналиста телеканала о том, должны ли власти в Киеве отменить эту инициативу, чиновница ответила: «Да, мы посмотрим, но это было бы здорово. Борьба с коррупцией — одно из основных требований на пути к присоединению к ЕС, и это обязательное условие, чтобы в государстве существовали независимые антикоррупционные агентства и организации», — пояснила она.