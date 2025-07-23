Еврокомиссар призвала Зеленского отменить закон против НАБУ и САП

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос призвала Владимира Зеленского отменить подписанный им 22 июля закон, согласно которому практически ликвидируется независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом информирует ТАСС.
«Мое послание Владимиру Зеленскому и его правительству — я обеспокоена», — заявила Кос. На вопрос журналиста телеканала о том, должны ли власти в Киеве отменить эту инициативу, чиновница ответила: «Да, мы посмотрим, но это было бы здорово. Борьба с коррупцией — одно из основных требований на пути к присоединению к ЕС, и это обязательное условие, чтобы в государстве существовали независимые антикоррупционные агентства и организации», — пояснила она.
Владимир Зеленский 22 июля подписал принятый Верховной радой закон, фактически ликвидирующий независимость НАБУ и САП, что вызвало протесты в Киеве и других крупных городах страны. Согласно уже вступившему в силу 23 июля закону, генпрокурор Украины становится руководителем прокуроров САП, что практически переводит в его подчинение антикоррупционную прокуратуру и оказывает влияние на проводимые НАБУ дела. Кроме того, закон отменяет запрет на передачу дел из НАБУ другим органам, а генпрокурор теперь сможет забирать производства НАБУ и передавать их другим прокурорам. -0-