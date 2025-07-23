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Мединский: Россия предложила Украине создать три рабочие группы

Россия в ходе переговоров в Стамбуле предложила России сформировать три рабочие группы, которые будут работать онлайн: по политическим, гуманитарным, военным вопросам. Об этом в среду, 23 июля, заявил Владимир Мединский.

Россия в ходе переговоров в Стамбуле предложила России сформировать три рабочие группы, которые будут работать онлайн: по политическим, гуманитарным, военным вопросам. Об этом в среду, 23 июля, заявил Владимир Мединский.

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