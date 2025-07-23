Стало известно о предложении Украины по срокам встречи Путина и Зеленского

Глава делегации Украины в Стамбуле Рустем Умеров по итогам переговоров заявил, что разблокировать мирное урегулирование может только встреча президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Умеров отметил, что делегация Украины прибыла в Стамбул по поручению Зеленского, перед переговорами провели финальную подготовку.
Он заявил, что встреча лидеров способна разблокировать реальный политический прогресс. По его мнению, готовность должна продемонстрировать Россия.
Умеров также добавил, что все технические механизмы для прекращения огня хорошо известны. Единственное препятствием он назвал «неконструктивную» позицию Москвы.
Отметим, на переговоры в Стамбуле большая часть делегации Украины приехала в костюмах. В «камуфляже» был только один человек, а глава украинской делегации — в водолазке.