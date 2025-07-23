Мединский анонсировал обмен не менее 1200 военных с Украиной

Россия и Украина в ближайшее время проведут обмен не менее 1,2 тысячи военнослужащих. Об этом в среду, 23 июля, заявил помощник президента России Владимир Мединский.
Он добавил, что представители Москвы также предложили украинским коллегам передать еще три тысячи тел военнослужащих Вооруженных сил Украины. Глава российской делегации уточнил, что Россия передаст тела украинской стороне с помощью Красного Креста, как только у Украины появится техническая возможность, передает ТАСС.
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