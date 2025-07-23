Украина и Россия договорились о новых обменах

Москва и Киев завершили исполнение достигнутых ранее гуманитарных договоренностей об обмене 2,5 тыс. человек, заявил глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский по итогам третьего раунда прямых переговоров в Стамбуле.
По его словам, предложено в ближайшее время начать новый процесс обмена не менее чем по 1,2 тыс. человек. Также Россия предложила Киеву передать еще 3000 тел погибших украинских военнослужащих.
Глава украинской делегации, секретарь СНБО Рустем Умеров объявил, что стороны договорились о новых обменах военных и гражданских лиц, передает «Суспiльне».
Об обменах военнопленными стороны договорились на предыдущих встречах. 23 мая Россия и Украина передали друг другу по 270 военных и 120 гражданских лиц. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова тогда рассказала, что среди обменянных мирных — жители Курской области и политзаключенные.
4 июля в рамках обмена пленными вместе с военными в Россию вернулись двое жителей Курской области.
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