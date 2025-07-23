Мединский: Россия и Украина прямо сейчас завершают обмен пленными по 250 человек

Россия и Украина прямо сейчас завершают обмен пленными по 250 человек с каждой из сторон. Об этом заявил глава российской делегации на переговорах в Стамбуле и помощник президента РФ Владимир Мединский.
По словам политика, Россия вернула украинской стороне более семи тысяч тел военнослужащих Вооруженных сил Украины. При этом Мединский подтвердил, что второй беспрецедентно большой обмен пленными между Москвой и Киевом завершен.
Ранее KP.RU сообщал, что в Стамбуле завершился третий раунд переговоров между Россией и Украиной, который продлился 40 минут.
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