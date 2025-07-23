Мединский рассказал о предложениях российской делегации Украине

Российская сторона предложила украинской стороне сформировать три рабочие группы, которые будут работать онлайн, сообщил глава российской делегации помощник президента России Владимир Мединский.
«Это будет рабочая группа по политическим вопросам, рабочая группа по гуманитарным вопросам, и рабочая группа по военным вопросам в составе соответствующих специалистов военных ведомств. Украинская сторона взялась рассмотреть это предложение», — сообщил помощник президента.
В числе российских предложений, о которых рассказал Мединский:
- Москва предложила Киеву рассмотреть возможность коротких перемирий, чтобы забрать раненных и погибших, сообщил помощник президента России. Из-за дронов санитарные команды подвергаются большому риску.
- Россия и Украина договорились обменять по не менее чем 1,2 тыс. военнопленных с каждой стороны, но Москва предложила отдать большее число пленных.
- Москва передала Киеву список российских детей, находящихся на Украине и в странах Евросоюза, чтобы вернуть их.
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