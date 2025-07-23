Мединский раскрыл предложение России Украине

Глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский заявил журналистам, что Мединский заявил, что Россия предложила Украине сформировать три рабочих группы, которые будут работать в режиме онлайн.
По его словам, это будут группы по политическим, гуманитарным, военным вопросам.
Кроме этого Москва предлагает объявлять на линии фронта короткие перемирия, чтобы собрать тела погибших и эвакуировать раненых.
Россия предлагает Украине передать еще 3000 тел погибших украинских военнослужащих.
Также Медицинский подтвердил, что в ближайшее время будет проведен крупный обмен не менее 1200 военных.
«Обсуждался с Украиной вопрос возвращения гражданских, перемещенных в результате боевых действий», — добавил Мединский, общаясь с журналистами в Стамбуле. По его словам, с украинской стороной будут продолжены бессрочные санитарные обмены тяжелораненым и больными.
Что касается позиции сторон по меморандумам, в которых изложены условия урегулирования, то по словам Мединского, пока еще Россия и Украина достаточно далеки друг от друга. Но достигнута договоренность продолжить контакт как на уровне делегаций, так и на уровне рабочих групп.
Ранее глава украинской делегации Рустем Умеров сообщил, что предложил России провести встречу президента Владимира Путина с Владимиром Зеленским до конца августа. По его словам, Киев видит только в этой встрече возможность выйти из переговорного тупика.