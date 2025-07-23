Мединский раскрыл предложение России Украине

Что касается позиции сторон по меморандумам, в которых изложены условия урегулирования, то по словам Мединского, пока еще Россия и Украина достаточно далеки друг от друга. Но достигнута договоренность продолжить контакт как на уровне делегаций, так и на уровне рабочих групп.