Мединский: Позиции России и Украины достаточно далеки, стороны продолжат контакты

Позиции России и Украины касательно мирного урегулирования военного конфликта достаточно далеки, но стороны продолжат контакты. Об этом в среду, 23 июля, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский.
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