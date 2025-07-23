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Мединский: Россия предложила Украине обменять еще не менее 1200 пленных

Россия предложила Украине обменять ещё не менее 1200 военнопленных с каждой стороны. Об этом сообщил глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский.

Источник: Life.ru

«Продолжая обмен военнопленными, мы договорились о том, что в ближайшее время будет проведён обмен еще не менее чем по 1200 военнопленных с каждой стороны», — сказал помощник президента РФ по итогам третьего раунда переговоров.

Напомним, третий раунд переговоров российской и украинской делегаций прошёл в закрытом режиме 23 июля в Стамбуле. Перед этим главы делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров провели встречу тет-а-тет. Переговоры в расширенном составе стартовали в 20:37 по Москве и завершились спустя около 40 минут.

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