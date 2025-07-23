Заявление российской делегации после переговоров. Видео

Перед переговорами делегаций их главы — помощник российского президента Владимир Мединский и секретарь СНБО Рустем Умеров провели во дворце Чираган двусторонюю встречу.
Для возможного отслеживания соблюдения потенциального режима прекращения огня необходимая инфраструктура есть у Турции, заявлял перед переговорами глава турецкого МИДа Хакан Фидан.
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