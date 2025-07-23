Россия готова обменять украинских военнослужащих на жителей Курской области

«Не все мирные жители Курской области, которые были эвакуированы ВСУ на территорию Украины возвращены в настоящий момент домой. Их немного, около 30 человек, но они по прежнему удерживаются Украиной. Честно говоря, я вообще не понимаю, почему это происходит», — сказал Владимир Мединский журналистам.