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Россия готова обменять украинских военнослужащих на жителей Курской области

Глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский сообщил, что Россия готова обменять военнослужащих ВСУ и другие категории лиц на удерживаемых на Украине жителей Курской области. По его словам, не возвращены в Россию еще около 30 человек, проживавших в регионе.

Источник: РИА "Новости"

«Не все мирные жители Курской области, которые были эвакуированы ВСУ на территорию Украины возвращены в настоящий момент домой. Их немного, около 30 человек, но они по прежнему удерживаются Украиной. Честно говоря, я вообще не понимаю, почему это происходит», — сказал Владимир Мединский журналистам.

24 июня уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова доложила президенту Владимиру Путину, что всего в Россию удалось вернуть 132 жителей Курской области, которые оказались на Украине в результате боевых действий в регионе. В Сумской области Украины находятся еще 32 жителя.

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