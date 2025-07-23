Мединский: РФ предлагает вернуться к коротким гуманитарным паузам на линии боев

Ранее KP.RU сообщал о заявлении Владимира Мединского, что Россия и Украина прямо сейчас завершают обмен пленными по 250 человек с каждой стороны. При этом помощник президента РФ отметил, что в ближайшее время стороны должны провести еще один обмен в формате 1200 на 1200 военнослужащих.