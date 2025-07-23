Галузин: Россия поставила перед Украиной вопрос о возвращении вывезенных детей

Российские дипломаты поставили перед представителями Киева вопрос о возвращении российских детей, которых вывезли на Украину. Украинским делегатам передали список российских детей, которые находятся на Украине и в странах Евросоюза (ЕС). Об этом в среду, 23 июля, сообщил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.