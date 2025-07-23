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Когда состоится четвертый раунд переговоров РФ и Украины, ответил источник ТАСС

«Когда будут выполнены новые договоренности, тогда будет приниматься решение по новой встрече», — сказал собеседник агентства.

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время третьего раунда переговоров Россия и Украина достигли определенных договоренностей. Решение о четвертом раунде будет принято после их выполнения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.

Делегацию России на третьем раунде переговоров возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский, украинскую — секретарь СНБО Рустем Умеров. Встреча прошла во дворце Чираган.

Как было отмечено в сообщении агентства, достигнута договоренность об обменах не только военными, но и гражданскими лицами.

«Когда будут выполнены новые договоренности, тогда будет приниматься решение по новой встрече», — сказал собеседник агентства. -0-

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