Мединский оценил перспективу встречи Путина и Зеленского

Он также сообщил, что Украина и Россия проведут обмен не менее 1,2 тысячи военнослужащих. Кроме того, российская сторона предложила украинским коллегам создать рабочие группы по политическим, гуманитарным и военным вопросам. Мединский отдельно отметил, что позиции сторон довольно далеки, но контакты делегаций продолжатся. Умеров в свою очередь рассказал, что представители Киева предложили своим коллегам из Москвы до конца августа провести встречу Зеленского и Путина.