Мединский оценил перспективу встречи Путина и Зеленского

Перед тем как провести встречу российского и украинского президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского, необходимо проработать условия соглашения о мирном урегулировании военного конфликта. Об этом в среду, 23 июля, заявил помощник главы российского государства Владимир Мединский.
По словам переговорщика, личный контакт Путина и Зеленского должен «поставить точку». Он уточнил, что организовывать встречу лидеров для обсуждения деталей возможного договора не имеет смысла.
— А на самом деле на этой встрече надо не обсуждать соглашение, а «ставить точку», подписывать. Понимаете? Как у нас говорят: конец — делу венец, — передает слова Мединского РИА Новости.
Третий раунд переговоров России и Украины завершился спустя чуть более 40 минут. Незадолго до этого двухстороннюю встречу провели главы российской и украинской делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров. Она прошла во дворце Чираган. Помощник президента отметил, что Москва и Киев выполнили все договоренности, которых они достигли в ходе второго раунда переговоров.
Он также сообщил, что Украина и Россия проведут обмен не менее 1,2 тысячи военнослужащих. Кроме того, российская сторона предложила украинским коллегам создать рабочие группы по политическим, гуманитарным и военным вопросам. Мединский отдельно отметил, что позиции сторон довольно далеки, но контакты делегаций продолжатся. Умеров в свою очередь рассказал, что представители Киева предложили своим коллегам из Москвы до конца августа провести встречу Зеленского и Путина.